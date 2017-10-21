МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Выборы в парламент Чехии, завершающиеся 21 октября, проходят с участием кандидатов, выступающих за снятие санкций против России. В их числе фаворит голосования — партия Акция недовольных граждан (ANO), возглавляемая миллиардером-евроскептиком Андреем Бабишем. Второй по богатству человек страны берет пример с Дональда Трампа, утверждая, что опыт в бизнесе позволяет эффективно управлять государством. В случае если Бабиш сменит на посту премьера нынешнего главу кабинета Богуслава Соботку, позиция Праги по антироссийским санкциям может измениться. Кандидат-миллиардер называет торговые ограничения против Кремля неэффективными и соглашается с президентом Милошем Земаном в том, что возвращение Крыма стало свершившимся фактом. Но в то же время Бабиш отказывается напрямую называть себя другом России.

Таинственной миллиардер не любит Брюссель

© AP Photo / Petr David Josek Парламентские выборы в Чехии. 20 октября 2017 © AP Photo / Petr David Josek Парламентские выборы в Чехии. 20 октября 2017

В соответствии с конституцией Чехия представляет собой парламентскую республику, где выборы в законодательное собрание имеют преобладающее значение. Согласно опросам общественного мнения, в предвыборной гонке партия АНО занимает первое место с 30% голосов, оставляя позади себя социал-демократов с 13%, коммунистов (11%) и праволибералов с 9%. Отрыв АНО от ближайших конкурентов настолько велик, что шансы противников Бабишка преодолеть его кажутся иллюзорными. В случае же, если сторонники миллиардера окажутся во власти, то они потеснят правящих социал-демократов, в целом поддерживающих антироссийские санкции, и смогут проводить иную политику.

"Тенденция к дружественному восприятию России в Чехии есть, как и соответствующий запрос в чешском обществе. Можно даже сказать, что этот запрос силен", — говорит старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров, не уверенный, впрочем, что Бабиш намерен полностью следовать ему.

"Фигура вероятного нового премьера Чехии таит в себе много загадок, ведь его позиция по ключевым внешнеполитическим вопросам так до сих пор и не сформирована. Честнее было бы сказать, что это не пророссийский политик, а последовательный евроскептик. Он на регулярной основе критикует Брюссель, что роднит Бабиша с государственными деятелями соседних Польши и Венгрии, также настроенными весьма антиевропейски", — говорит Искендеров.

На сегодняшний день у Андрея Бабиша есть безоговорочное основание недружественно относиться к Евросоюзу: юстиция Чехии подозревает миллиардера в злоупотреблении финансовой помощью, полученной страной как раз от Брюсселя. Бабиш отвергает все обвинения, при этом рейтинг политика, несмотря на продолжающиеся скандалы, растет. Недоброжелатели объясняют это тем, что вероятный будущий премьер держит под своим контролем две ведущие газеты в стране.

Бывший агент коммунистических спецслужб?

Глава "Координационного совета российских соотечественников, живущих в Чехии" Алексей Келин скептически оценивает фигуру Бабиша, которого в интервью РИА Новости назвал "человеком, связанным со спецслужбами". Речь идет о втором громком обвинении, выдвинутом против политика на этот раз словацким правосудием, — в работе на органы госбезопасности бывшей ЧССР. "Свой громадный капитал миллиардер нажил еще благодаря старым связям социалистического времени. У спецслужб, вне всякого сомнения, имеется компромат на него, частью которого — кто знает — может располагать и Россия. По крайней мере, в коммунистическую эпоху архивы спецслужб дублировались, а данные передавались в Москву", — высказывает спорную точку зрения наш соотечественник. Келин считает намечающуюся победу Бабиша "предсказуемой" и называет проходящие в Чехии выборы лишенными динамизма.

Петр Искендеров придерживается противоположной точки зрения, указывая, что Чехия является страной непредсказуемой политической культуры.

"Именно в этом государстве, как ни в каком другом, президент и премьер могут диаметрально расходиться в точках зрения на внешнюю и внутреннюю политику. Именно это и случилось совсем недавно, когда глава государства Земан предложил Украине продать Крым России, а глава правительства Соботка резко осудил эти слова. В случае если силы, поддерживающие Земана, победят на парламентских выборах, внутренне противостояние в Чехии может ослабнуть", — считает эксперт. Поддержку Земану, в том числе и в крымском вопросе, оказывает Бабиш. Президент со своей стороны обещает подписать указ о назначении его премьер-министром, даже если на этот момент экстравагантный миллиардер будет находиться в тюрьме.

Как считает Искендеров, одна из причин успехов Бабиша — непримиримая позиция, занятая им по вопросу о приеме мигрантов с Ближнего Востока. "Для Чехии это прежде всего вопрос коллективной ментальности. Страна сохранила тяжелые воспоминания о немецком этническом меньшинстве, которое сыграло негативную историческую роль во время печально известного Мюнхенского сговора. Память об этих событиях не изгладилась в Чехии до сих пор. По этой причине общество этой страны с тревогой относится к возможности появления компактно проживающих этнических меньшинств на территории страны", — заключает исследователь.