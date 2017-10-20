Штаб Трампа предложил выиграть право на ужин с президентом, пожертвовав $3

ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Избирательный штаб президента США Дональда Трампа, который уже заявил о намерении баллотироваться на новый срок в 2020 году, предлагает его сторонникам выиграть право на ужин с главой государства в Далласе в штате Техас.

Как следует из письма штаба сторонникам Трампа, желающие принять участие в розыгрыше должны успеть до окончания пятницы пожертвовать как минимум три доллара в фонд. Внести сумму можно на специальной странице национального комитета Республиканской партии США.

Организаторы обещают перелет в Даллас и размещение в гостинице. При этом на "событие, которое бывает раз в жизни" можно будет взять с собой еще одного человека.

Трамп остается одним из самых непопулярных президентов в истории США. По усредненным данным компании Real Clear Politics, одобряют деятельность главы государства сейчас лишь 39,4% американцев, а не одобряют – 55,5%.