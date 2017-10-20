ОБСЕ призвала Киев положить конец безнаказанному притеснению журналистов

ВЕНА, 20 окт — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины положить конец безнаказанности за совершенные против журналистов преступления, говорится в заявлении пресс-службы ОБСЕ.
В ОБСЕ, тем не менее, обратили внимание на проблемы журналистов на самой Украине. "Безопасность работников СМИ на Украине остается неустойчивой, и я настоятельно призываю власти положить конец безнаказанности за все нападения на журналистов, эффективно и оперативно завершить расследования и преследовать случаи необоснованного вмешательства в их работу", — говорится в заявлении Дезира. Также он подчеркнул необходимость уважать работу иностранных репортеров, сбалансировав вопросы безопасности и право использовать свободу выражения мнения и СМИ на Украине.
Сущенко находится под следствием в России по обвинению в шпионаже, Семена получил условный срок в Симферополе за призывы к экстремистской деятельности, пропавший в Донецке несколько месяцев назад Асеев, по утверждению Киева, задержан и обвиняется в шпионаже.
Дезир сказал, что случаи с этими журналистами, "а также события вокруг новостного портала Страна.ua и его журналистов остаются в центре его внимания".
Ранее МИД России призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева, ведущему кампанию по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине. Счет таким случаям на Украине идет на десятки, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В ходе визита в Киев Дезир также встретился с женой Романа Сущенко "и заручился поддержкой в усилиях, направленных на освобождение журналиста", отмечается в заявлении ОБСЕ.
ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. Журналист "Крым.Реалии" Семена в сентябре был приговорен судом Симферополя к 2,5 годам лишения свободы условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Об исчезновении Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин, в Донецке стало известно 2 июня. По информации бывшего депутата Украины Егора Фирсова, министерство госбезопасности самопровозглашенной ДНР подтвердило, что Асеев задержан и обвиняется в шпионаже.