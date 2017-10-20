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ОБСЕ призвала Киев положить конец безнаказанному притеснению журналистов

23:0820.10.2017
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© Фото : OSCEФлаги ОБСЕ и Украины. Архивное фотоФлаги ОБСЕ и Украины. Архивное фото
© Фото : OSCE

ВЕНА, 20 окт — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины положить конец безнаказанности за совершенные против журналистов преступления, говорится в заявлении пресс-службы ОБСЕ.

Корреспондент НТВ Вячеслав Немышев
© Телекомпания НТВ
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Дезир, который ранее выражал обеспокоенность практикой Украины по задержанию и высылке из страны иностранных журналистов, в пятницу встретился в Киеве с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. В сообщении МИД Украины не упоминается, что на встрече говорилось по теме притеснения журналистов на Украине, но отмечается, что Климкин попросил Дезира максимально использовать свой мандат для освобождения украинских граждан Романа Сущенко, Николая Семены и Станислава Асеева.

В ОБСЕ, тем не менее, обратили внимание на проблемы журналистов на самой Украине. "Безопасность работников СМИ на Украине остается неустойчивой, и я настоятельно призываю власти положить конец безнаказанности за все нападения на журналистов, эффективно и оперативно завершить расследования и преследовать случаи необоснованного вмешательства в их работу", — говорится в заявлении Дезира. Также он подчеркнул необходимость уважать работу иностранных репортеров, сбалансировав вопросы безопасности и право использовать свободу выражения мнения и СМИ на Украине.

Сущенко находится под следствием в России по обвинению в шпионаже, Семена получил условный срок в Симферополе за призывы к экстремистской деятельности, пропавший в Донецке несколько месяцев назад Асеев, по утверждению Киева, задержан и обвиняется в шпионаже.

Дезир сказал, что случаи с этими журналистами, "а также события вокруг новостного портала Страна.ua и его журналистов остаются в центре его внимания".

Задержанный. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва был задержан 22 июня по подозрению в вымогательстве, позднее он вышел на свободу под залог. Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС на Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.

Ранее МИД России призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева, ведущему кампанию по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине. Счет таким случаям на Украине идет на десятки, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе визита в Киев Дезир также встретился с женой Романа Сущенко "и заручился поддержкой в усилиях, направленных на освобождение журналиста", отмечается в заявлении ОБСЕ.

Андрей Трофимов
© Фото предоставлено Андреем Трофимовым
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Кроме того, Дезир выразил обеспокоенность по поводу журналистов Нарзулло Ахунжонова и Фикрета Гусейнли, недавно задержанных в Украине в рамках запросов об экстрадиции в Узбекистан и Азербайджан соответственно. Представитель ОБСЕ попросил власти Украины не выдавать их, "поскольку они могут столкнуться с несправедливым обращением и преследованием за их критические репортажи".

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. Журналист "Крым.Реалии" Семена в сентябре был приговорен судом Симферополя к 2,5 годам лишения свободы условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Об исчезновении Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин, в Донецке стало известно 2 июня. По информации бывшего депутата Украины Егора Фирсова, министерство госбезопасности самопровозглашенной ДНР подтвердило, что Асеев задержан и обвиняется в шпионаже.

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