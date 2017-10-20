СМИ узнали, кому может достаться большая часть активов Гульнары Каримовой

ЖЕНЕВА, 20 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. США и Нидерланды могут получить большую часть из 800 миллионов швейцарских франков (784 миллиона долларов) дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой, замороженных в Швейцарии, пишет швейцарская газета Le Temps.

По данным издания, в Берне на этой неделе начались секретные переговоры с участием Генеральной прокуратуры, которая ведет дело Каримовой, Федерального офиса юстиции (минюст), Федерального департамента по международным делам и Дирекции по развитию и сотрудничеству. Они обсуждают, каким образом проводить реституцию денег Каримовой, заблокированных на счетах в частном банке "Lombard Odier" в Женеве. Источники газеты не исключают, что решение о реституции может быть принято в ближайшее время.

Как отмечается, США требуют возврата 550 миллионов долларов из арестованной суммы, так как "узбекский клан использовал американские банки и доллары при проведении финансовых операций". Сумма, на которую претендует Голландия, не разглашается.

Le Temps отмечает, что замороженные активы были получены в качестве взяток от различных телекоммуникационных компаний. Швейцария намерена провести их контролируемую реституцию, при которой деньги должны пойти на благо населения. Однако есть опасения, что Ташкент может оказаться не в состоянии проконтролировать эти расходы.

В октябре 2013 года против Каримовой было возбуждено уголовное дело за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, совершенные в составе организованной преступной группы в 2001–2013 годах, в августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы. После смерти президента Ислама Каримова в сентябре 2016 года в СМИ появились сообщения, что его дочь Гульнара была убита, но информация не подтвердилась. Адвокат из Женевы Манжа заявил, что видел ее в Ташкенте в декабре 2016 года. По его словам, Каримова была здорова, но условия ее содержания не соответствовали международным нормам.

В конце июля прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.