СМИ узнали, кому может достаться большая часть активов Гульнары Каримовой

ЖЕНЕВА, 20 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. США и Нидерланды могут получить большую часть из 800 миллионов швейцарских франков (784 миллиона долларов) дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой, замороженных в Швейцарии, пишет швейцарская газета Le Temps.
Как отмечается, США требуют возврата 550 миллионов долларов из арестованной суммы, так как "узбекский клан использовал американские банки и доллары при проведении финансовых операций". Сумма, на которую претендует Голландия, не разглашается.
Le Temps отмечает, что замороженные активы были получены в качестве взяток от различных телекоммуникационных компаний. Швейцария намерена провести их контролируемую реституцию, при которой деньги должны пойти на благо населения. Однако есть опасения, что Ташкент может оказаться не в состоянии проконтролировать эти расходы.
В конце июля прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти 2 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.