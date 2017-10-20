Доклад: афганские военные, обучающиеся в США, все чаще сбегают со службы

ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Почти половина иностранных военнослужащих, обучавшихся по специальной программе в США с 2005 года и самовольно оставивших службу, были из Афганистана; количество таких лиц в последние годы резко возросло. Соответствующие данные содержатся в опубликованном докладе специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR).

"Мы установили, что почти половина иностранных военных, которые самовольно оставили (службу) во время обучения в США с 2005 года, были из Афганистана – 152 из 320", — говорится в докладе.

По данным генерального инспектора, из этих 152 человек 70 покинули США, 39 получили легальный статус в стране, 27 были арестованы и высланы, местонахождение 13 установить не удалось, и лишь трое вернулись к учебе. Большинство слушателей, ушедших в "самоволку", были офицерами, включая двух полковников, однако были гражданские специалисты.

Также отмечается, что больше всего случаев оставления службы зафиксировано в 2009, 2015 и 2016 годах, когда в Афганистане фиксировался рост боевых потерь местных сил безопасности в результате столкновений с талибами. Обычно процент сбежавших среди афганцев составлял 6-7 (среди военнослужащих из других стран менее 1%), но в 2016 году это число выросло вдвое – до 13%.

Всего в 2005-2017 годах обучение в США прошли более 2,5 тысячи афганских военнослужащих, уточняется в докладе.

SIGAR — ведущий надзорный орган правительства США, который контролирует расходование средств и реализацию программ помощи Афганистану.