Саакашвили пожаловался, что украинцы коверкают его имя

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пожаловался на то, что на Украине постоянно коверкают его имя. Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsOne.

Саакашвили подчеркнул, что всю жизнь его называли Мишей и только украинцы называют его Михо.

"Почему я вдруг тут стал Михо, я не понимаю. Потому что хотят такого карикатурного грузина сделать, чтобы звучало странно", — заявил он.

Экс-губернатор предположил, что это делается для того, чтобы выставить его маргиналом.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство и назначил его главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку, заявив о нежелании Киева бороться с коррупцией. В июле политика лишили украинского гражданства, объяснив это тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Ранее Саакашвили остался и без грузинского паспорта — на родине ему грозит до 10 лет тюрьмы.