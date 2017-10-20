В Мексике напали на двух мэров, один убит

МЕХИКО, 20 окт — РИА Новости. Мэры сразу двух муниципалитетов стали объектами нападений преступников в Мексике в эту пятницу — один из них был убит, другой — ранен.

По данным генеральной прокуратуры штата Колима, погиб мэр муниципалитета Икстлауакан Криспин Гутьеррес Морено. "Он был лишен жизни утром в пятницу на шоссе Мансанильо-Гвадалахара", — говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter. Преступники расстреляли чиновника прямо за рулем его машины.

Также в пятницу группа вооруженных бандитов напала на главу муниципалитета Коалькоман в штате Мичоакан. Хосе Мисаэль Гонсалес получил пулевое ранение в грудь и был доставлен в госпиталь, сейчас его состояние стабильное. Министерство общественной безопасности Мичоакана сообщило об операции по поимке нападавших.

Это далеко не первый случай убийства мэров мексиканских городов. Так, в октябре был застрелен мэр города Парачо в Мичоакане по имени Сталин Санчес Гонсалес. Ранее был убит глава администрации Уэуэтлана в штате Пуэбла Хосе Сантамария Савала.

В июле вооруженные бандиты напали на автомобиль мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте, убив его, а до этого глава администрации индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас был убит возмущенными горожанами, пришедшими к мэрии с финансовыми претензиями.