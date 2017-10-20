КАИР, 20 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число офицеров египетского спецназа, погибших в пятницу в результате столкновения с террористами в районе эль-Вахат в 135 километрах от Каира, возросло до 16 человек, еще от восьми до 15 полицейских получили ранения, сообщил новостной портал "Масрави" со ссылкой на источники в органах безопасности.

Сообщается, что полицейские проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе. Террористы, которых необходимо было обезвредить, причастны к совершению нескольких терактов и считаются одними из наиболее опасных в Египте. Однако по прибытии на место, полицейские были обстреляны, в том числе, из тяжелого оружия.

В настоящее время район нападения оцеплен, силы безопасности используют вертолеты, чтобы уничтожить преступников. Боестолкновение продолжается.