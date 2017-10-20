ДТП в Харькове: водителя, сбившую пять человек, арестовали до 16 декабря

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Киевский районный суд Харькова в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 16 декабря, без права внесения залога 20-летней студентке Елене Зайцевой, находившейся за рулем автомобиля Lexus, который сбил насмерть пять человек в Харькове.

В среду внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным советника главы МВД Украины Антона Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. В рамках возбужденного уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

Версии трагедии



На второй день после трагедии Геращенко на своей странице в Facebook обнародовал видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент наезда внедорожника в центре Харькова на группу людей. По его информации, за рулем Lexus RX 350 находилась "девушка-мажор", студентка третьего курса Харьковского национального университета имени Каразина Зайцева. Первоначальная экспертиза не выявила в крови водителя Lexus алкоголя и наркотических веществ. Советник главы МВД также сообщил, что девушка ранее была уже шесть раз оштрафована за несоблюдение правил дорожного движения.

Позже в сети Интернет волонтеры выложили видео, на котором видно, как похожий Lexus ранее ездил на красный сигнал светофора. Видео нарушения правил дорожного движения внедорожника было загружено на Youtube в декабре 2016 года.

В то же время отчим девушки Василий Зайцев утверждает, что Елена никогда не нарушала правила дорожного движения.

"В нашей семье большое горе. Она два года водит машину, и за это время никаких нарушений у нее не было. Девочка была трезвая, она ехала с подругой. Это моя машина, она пять лет назад была взята в кредит, который мы выплатили. Ребенок сутки не ест. Нам до сих пор не дали пообщаться, ее сразу закрыли в СИЗО", — цитирует отчима местное издание Kharkiv Today.

О причинах аварии отчим может судить только из сообщений в СМИ. "Ее ударили, понимаете. Машина вдребезги. Ее просто бросило. Ну как Touareg ехал… непонятно, как он ее так ударил", — сказал Зайцев.

В свою очередь Геращенко считает, что девушке грозит реальный срок, так как, по мнению политика, общество не воспримет условный срок.

"Никаких попыток ни давления, ни закрыть это дело никто не допустит. Эта девушка, суд ее признает виновной, получит срок в виде реального лишения свободы. Для девушки то, что ей 20 лет, и то, что у нее папа — предприниматель, это ее никак не спасает и не решает вопрос о том, что она должна ответить за то, что унесла своими действиями жизнь пятерых харьковчан", — считает советник главы МВД.

По результатам следствия, прокуратура и полиция просили суд поместить девушку под арест без назначения альтернативной меры пресечения. По закону суд мог избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста, залога либо содержания под стражей.

"Судья решил ходатайство следователя по уголовному делу о применении меры пресечения в виде содержания (под стражей) в отношении Зайцевой удовлетворить, применить в отношении Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 16 декабря 2017 года включительно без определения залога", — сказала судья Светлана Муратова, трансляцию заседания вело украинское телевидение. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Нашли опиаты



Уже в ходе заседания суда по избранию меры пресечения представить гособвинения заявил, что повторная наркологическая экспертиза выявила опиаты в организме Зайцевой.

"Сторона обвинения ходатайствует рассмотреть заключение о результатах медицинского осмотра, в соответствии с которым у Зайцевой установлен факт употребления опиатов", — сказал прокурор в пятницу в Киевском районном суде Харькова. При этом адвокат удивилась этому заявлению, отметив, что ранее следствие сообщило ей, что экспертиза не установила в организме ее подзащитной наркотических или алкогольных веществ.

Позже она сообщила суду, что Зайцева принимала успокоительные после аварии, но до медицинского осмотра. При этом прокурор заявил, что сама подозреваемая ранее в ходе допроса сообщала, что не принимала никаких лекарств до экспертизы.

Кроме того, Зайцева сообщила суду, что еще в 2007 году получила травму головы в результате ДТП, после чего регулярно ходит на обследование к невропатологу, однако после травмы не получает никакого медицинского лечения.

Позже в комментарии украинскому телеканалу NewsOne советник главы МВД заявил, что судя по результатам экспертизы девушка во время аварии могла находиться под воздействием марихуаны.

Девушка не признает вину



Адвокат Зайцевой назвала необоснованными предъявленные ее подзащитной обвинения и попросила суд не применять в ее отношении содержание под стражей, заменив его на домашний арест.

"Я считаю, что предъявленное подозрение необоснованное", — сказала адвокат Зайцевой Юлия Козырь на заседании суда в Харькове. По мнению адвоката, вину Зайцевой может доказать только судебно-автотехническая экспертиза, которая не была проведена.

По словам адвоката, ДТП спровоцировал автомобиль, с которым столкнулась машина Зайцевой. "По видеозаписям видно, что именно автомобиль Volkswagen Touareg столкнулся с Lexus ", — заявила она. Адвокат считает, что Volkswagen Touareg нарушил правила дорожного движения, проехав на желтый сигнал светофора.

Защитник также заявила, что все опасения, которые использует прокуратура для обоснования необходимости помещения под стражу подозреваемой, являются необоснованными. "Я считаю, что круглосуточный домашний арест может полностью обеспечить те риски, о которых говорит прокуратура", — заключила адвокат.

Сама подозреваемая на протяжении суда выглядела подавленной, периодически плакала и отвечала только на вопросы суда. Зайцева отказалась отвечать на вопрос о признании вины, при этом заявила, что очень сожалеет о случившемся.

"Мне очень жаль, что произошла данная ситуация, что пострадали люди. Это единственное, что меня сейчас беспокоит, и я рассчитываю, что семьи (погибших и пострадавших — ред.) разрешат, чтобы мои родители могли оказать им помощь", — сказала Зайцева ходе заседания суда.

При этом на вопрос судьи, признает ли она предъявленные ей обвинения, девушка ответила: "Я отказываюсь давать показания, по этому вопросу всю информацию предоставит мой адвокат".