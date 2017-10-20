В Житомирской области на артиллерийской базе боеприпасов пасли скот

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Военная прокуратура в ходе проверки обнаружила, что на территории артиллерийской базы боеприпасов в Житомирской области свободно гуляют дикие звери, а также там пасут скот, сообщает в пятницу пресс-служба военной прокуратуры центрального региона.

"На запрещенной для доступа территории артиллерийской базы боеприпасов в Житомирской области гуляют дикие звери и пасут скот", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Сообщается, что во время осмотра территорий воинских частей в этом регионе выявлен ряд нарушений требований по организации хранения и размещения боеприпасов, а именно нарушение правил пожарной безопасности, прилегающая к периметру территория захламлена поваленными деревьями и хворостом, допускается свободное передвижение посторонних лиц по 50-ти метровой запретной зоне.

Также сообщается, что командованием воинской части А1979 не осуществлялась проверка технического состояния объектов, не обеспечено надлежащее состояние ограждения периметра военной части. "Как следствие, на территории непосредственного хранения боеприпасов, доступ к которой строго запрещен, беспрепятственно гуляют дикие звери. Более того, непосредственно командир этой воинской части систематически допускал нарушения пропускного режима, предоставляя разрешение посторонним лицам выпасать скот на земельном участке в пределах технической территории базы хранения артиллерийских боеприпасов", — сообщает прокуратура.

Сообщается, что в отношении командира указанной воинской части военной прокуратурой Житомирского гарнизона составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили нарушения при хранении оружия и боеприпасов на территории арсеналов министерства обороны Украины в Черкасской области. Нарушения находят в рамках проверок, которые проводят из-за недавнего ЧП на арсенале в Винницкой области, где произошел пожар и детонировали боеприпасы.