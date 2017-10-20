В Житомирской области на артиллерийской базе боеприпасов пасли скот

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Военная прокуратура в ходе проверки обнаружила, что на территории артиллерийской базы боеприпасов в Житомирской области свободно гуляют дикие звери, а также там пасут скот, сообщает в пятницу пресс-служба военной прокуратуры центрального региона.
Сообщается, что во время осмотра территорий воинских частей в этом регионе выявлен ряд нарушений требований по организации хранения и размещения боеприпасов, а именно нарушение правил пожарной безопасности, прилегающая к периметру территория захламлена поваленными деревьями и хворостом, допускается свободное передвижение посторонних лиц по 50-ти метровой запретной зоне.
Сообщается, что в отношении командира указанной воинской части военной прокуратурой Житомирского гарнизона составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили нарушения при хранении оружия и боеприпасов на территории арсеналов министерства обороны Украины в Черкасской области. Нарушения находят в рамках проверок, которые проводят из-за недавнего ЧП на арсенале в Винницкой области, где произошел пожар и детонировали боеприпасы.