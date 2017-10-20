Нападение паука на лягушку вызвало истерику у жителя США

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Жителю штата Флорида удалось снять на видео лягушку, попавшую в сети бразильского странствующего паука. Ролик он разместил на Youtube.

На записи видно, как паук за считанные секунды заматывает свою жертву в толстый слой паутины. За кадром при этом слышен крик оператора.

Автор ролика в описании к видео отметил, что заснял только одного из множества пауков, появившихся на местности. В комментариях пользователи посетовали, что никто не стал спасать угодившую в западню лягушку.

Бразильский странствующий паук считается очень агрессивным. Его яд содержит мощный нейротоксин, который приводит к параличу мышц и в конечном итоге к удушью. Эти пауки обитают в Центральной и Южной Америке, но нередко попадают в Европу в контейнерах с бананами, поэтому их еще называют банановыми.