МИД призвал не допустить ущемления прав русскоязычного населения на Украине

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Москва призывает международное сообщество не допустить поражения в правах русскоязычного населения Украины в связи с законом об образовании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом российский дипломат прокомментировала появившуюся в ряде украинских СМИ информацию о том, что в законе Украины "Об образовании" якобы будут введены особые преференции для венгерского и других языков Евросоюза.

"Настойчиво призываем международное сообщество не допустить поражения в правах русскоязычного населения Украины, осудить действия киевских властей, нарушающих Конституцию Украины, свои международные правозащитные обязательства (по Международному пакту о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о правах ребенка, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, Европейской хартии о региональных языках и языках меньшинств, Конвенции ООН о борьбе с дискриминацией в области образования) и потребовать от них обеспечить соблюдение прав всех без исключения национальностей, проживающих на территории Украины", — сказала Захарова. Ее ответ опубликован в пятницу вечером на сайте российского дипведомства.

По словам Захаровой, в Москве вызывает серьезную озабоченность тот факт, что один из государствообразующих народов Украины — русский, лишится возможности получать знания на удобном и привычном родном языке.

"Иначе как дискриминацией и языковым расизмом такие шаги не назовешь. Словом, киевская власть лишь усугубила ситуацию", — констатировала Захарова.