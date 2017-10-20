Трамп играет в "ядерный футбол", заявили в МИД Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп после заявления об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

Президент США Дональд Трамп после заявления об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Представитель департамента Северной Америки МИД КНДР Нам Хек Зен заявил, что президент США Дональд Трамп играет в "ядерный футбол".

"Хочу подчеркнуть, что если страна вступает в многосторонний договор или не вступает в него, это ее суверенное дело. ДВЗЯИ пока не вступил в силу, но некоторые критикуют те страны, которые провели сотни ядерных испытаний, и многие, очень многие критикуют мою страну. Это несправедливо и это явное проявление двойных стандартов", — сказал северокорейский дипломат, выступая на Московской конференции по нераспространению.

"Дональд Трамп играет в ядерный футбол. Он имеет в своём распоряжении тысячи атомных бомб, и он в силах уничтожить весь сегодняшний мир", — добавил Нам Хек Зен.

По его словам "ядерная триада США всегда нацелена на КНДР".

Конференция в Москве проходит на фоне заявлений администрации Дональда Трампа о возможности выхода из соглашения по ядерной программе Ирана и обострения ситуации на Корейском полуострове.