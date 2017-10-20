В Кабуле при взрыве в мечети погибли 30 человек

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в столице Афганистана возросло до 30 человек, более 20 получили ранения, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на очевидцев.
Ранее сообщалось о двух погибших и пяти раненых.
По данным телеканала, среди жертв есть женщины и дети.
Смертник подорвал себя в мечети имама Замана в западной части Кабула. Как сообщают очевидцы, за взрывом последовала стрельба. Полиция подтвердила факт взрыва.
Второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в афганской провинции Гур, по меньшей мере 10 человек погибли, около 20 ранены.
Ответственность за теракты пока не взяла на себя ни одна из группировок.