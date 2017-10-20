В Польше при нападении мужчины с ножом в торговом центре погиб человек

ВАРШАВА, 20 окт — РИА Новости. Один человек погиб, восемь получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины на посетителей торгового центра на юго-востоке Польши, сообщила в пятницу радиостанция RFM FM.

Расследование происшествия уже взяла под контроль премьер-министр.

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник напал на посетителей торгового центра в Сталёва-Воле Прикарпатского воеводства. Он ворвался в здание и начал наносить людям удары ножом, пострадали по меньшей мере девять человек.

"Один человек погиб, восемь раненных в результате нападения мужчины, вооруженного ножом", — сообщила радиостанция. Полиция задержала нападавшего. Им оказался 27-летний местный житель. Мотивы преступника устанавливаются.

Происшествие взяла под контроль премьер Беата Шидло. "По поводу происшествия в Сталева-Воле премьер-министр немедленно связалась с министром внутренних дел и администрацией", — сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Рафал Бохенек.