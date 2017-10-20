В Чехии начались выборы в нижнюю палату парламента

ПРАГА, 20 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Выборы в нижнюю палату парламента Чехии начались в пятницу в 14.00 по местному времени (15.00 мск).

Голосование традиционно проходит в течение двух дней, в пятницу оно продлится до 22.00, в субботу оно пройдет с 8.00 до 14.00, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии в небольшом, типичном для чешской провинции городе Велтрусы неподалеку от Праги Вацлав Винтера.

"Мы ожидаем активное участие сограждан в этих выборах. Посмотрите – у дверей уже собралась очередь из желающих проголосовать", — сказал Винтера и запустил в зал для голосования первых избирателей.

Первыми листочки с фамилиями кандидатов одновременно опускают в урну для голосования супруги Эмилия и Вацлав Счастные. За кого они проголосовали, супруги отказываются сообщить, зато некоторые из следующих избирателей, на условиях анонимности, этого не скрывают. Трое из них, уже немолодые люди, признаются, что поддержали кандидатов от центристского движения ANO, созданного 5 лет назад долларовым миллиардером Андреем Бабишем. Это же движение во всех последних опросах общественного мнения набирало по 27-30% голосов респондентов, вдвое опережая идущих следом коммунистов и социал-демократов.

"Не могу вам точно сказать, в чем причина притягательности движения ANO для многих людей. Наверное, сказывается его мощный пиар, привлекательная риторика самого Бабиша, его имидж успешного человека. Дескать, если смог создать крупнейшую в Восточной Европе фирму Agrofert и постоянно развивать ее деятельность, то сможет успешно управлять и страной. Ведь он не скрывает своего намерения стать новым премьером Чехии", — сказал РИА Новости староста Велтрус Филип Волак.

Сам староста не входит ни в одну партию и предпочитает не высказываться о своих симпатиях. Единственное, что он не скрывает – недоверие к движению ANO и его лидеру, а также к недавно возникшему движению "Свобода и прямая демократия" (СПД), возглавляемому Томио Окамурой. Главная из заявленных целей СПД – борьба с мусульманскими беженцами, которые якобы представляют собой угрозу для чехов. И хотя республика отказалась принять по квотам Европарламента хотя бы одного мигранта, немало сограждан, согласно опросам, поддерживает националистические идеи Окамуры.

Несмотря на усиление политических позиций популистских сил, староста Велтрус не видит угрозы для демократии в стране, как об этом в последние месяцы не раз заявляли лидеры правых партий, а также социал-демократы.

"Думаю, что демократия в Чехии стоит на ногах прочно и выдержит любые испытания. К тому же Бабишу в случае победы его движения на парламентских выборах не так просто будет договориться о создании правящей коалиции с другими политическими субъектами. Многие партийные лидеры заранее отвергли возможность партнерства с миллиардером. Так что нас ждет немало интересного и, наверное, неожиданного в ближайшие дни", — сказал РИА Новости Филип Волак.

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