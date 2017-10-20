В Кабуле при взрыве в мечети погибли два человека, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Взрыв произошел в мечети в столице Афганистана, по меньшей мере двое человек погибли, пятеро получили ранения, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на министерство здравоохранения.
По сообщению телеканала, смертник подорвал себя в мечети имама Замана в западной части Кабула. Как сообщают очевидцы, за взрывом последовала стрельба.
Suicide Bomber Targets #Kabul Mosquehttps://t.co/UBwOpoR52W pic.twitter.com/0dx5rXcowg— TOLOnews (@TOLOnews) 20 октября 2017 г.
Полиция подтвердила факт взрыва, сообщил телеканал Tolo News. По его данным, число раненых может достигать 10 человек.
Второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в афганской провинции Гур, по меньшей мере 10 человек погибли, около 20 ранены.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России