Статья о смехе Путина в Daily Mail спровоцировала бурное обсуждение Трампа

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Опубликованная в Daily Mail новость о Владимире Путине, которого рассмешил перепутавший Индонезию и Южную Корею министр сельского хозяйства Александр Ткачев, вызвала бурную полемику среди читателей газеты — они стали активно обсуждать Дональда Трампа.

Речь идет о состоявшемся на прошлой неделе совещании по развитию сельхозсектора, на котором Ткачев заявил об экспорте свинины в Индонезию. Путин рассмеялся и отметил, что Индонезия, мусульманская страна, там свинину не едят. Тогда министр исправил ошибку, сказав, что речь идет о Южной Корее.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © kremlin.ru "Какая разница?" - Ткачев перепутал Индонезию с Кореей и насмешил Путина

Многие пользователи в комментариях стали сравнивать российского президента с Дональдом Трампом и критиковать последнего: так, некоторые посчитали, что американский президент не обратил бы внимания на ошибку или даже не нашел бы Индонезию на карте.

"Не фанат Путина, но должен признать, он умен. Есть несколько политиков, которые бы в этой ситуации не поняли ошибки, которую допустил Ткачев. Например, Трамп ни за что бы не отреагировал на это. Он способен удерживать внимание на такое короткое время, что отключился бы и перестал слушать уже через две минуты после начала совещания по сельскому хозяйству. Не говоря уже о том, что он бы даже не смог найти Индонезию на карте", — пишет пользователь Aztec из Финляндии.

"Трамп бы сказал… "Это произносится Индия-Незия". Снимаю шляпу перед Путиным за то, что он в теме культурной ситуации в мире", — написал Literary Justice из Великобритании.

"Трамп бы не понял, в чем тут подвох. До тех пор, пока Путин бы ему ее не объяснил. А потом Трамп все равно бы не понял", — пишет LesPaul из США.

"Идиот Трамп одобрил бы это безумное предположение", — написал ChefsSpecial из США. Он же добавил: "Приятно смеяться вместе с мировым лидером, а не над одни из них (над клоуном Трампом)".

"Думаю, я доверяю мистеру Путину больше, чем Трампу", — пишет ddnji из США.

Некоторые обратили внимание на то, что если бы Трамп или кто-то из его помощников допустил ошибку, как и Ткачев, то от них бы просто так не отстали.

"Представьте себе, какой ор бы поднялся, если бы Трамп или кто-то в его администрации сказал бы такое. CNN, Максин (конгрессмен Максин Уотерс — ред.), Чаки (сенатор Чак Шумер — ред.), Пелоси (Нэнси Пелоси, лидер меньшинства в Палате представителей — ред.") плакали бы настоящими слезами в течение минимум двух недель", — пишет Docotor Lexus из США.

"Представьте себе, какой был бы фурор, если бы это сказали Трамп или Мэй", — пишет Tarquin из Великобритании.

"Приятно, что лидер владеет информацией о культуре, религии и экономике в странах, кроме своей собственной. Не как Трамп", — пишет Fatima Bo из Великобритании.

Трампа часто упрекают в невежестве. Так, недавно он заявил о встрече с президентом Виргинских островов — территории, которая подконтрольна США. Таким образом, Трамп, по сути, встретился с самим собой. Кроме того, после недавних переговоров с премьер-министром Испании он назвал его президентом и неправильно произнес его имя.