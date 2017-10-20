В Китае научились выращивать рис в соленой воде

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Китайские ученые научились выращивать высокоурожайный рис в соленой воде, сообщает агентство Sputnik.

Новый сорт вывели из уже известного подвида, однако растениеводам удалось почти в три раза повысить его урожайность. По словам руководителя команды исследователей Юань Лунпина, выращивание гибридного риса на засоленных почвах позволит прокормить более 200 миллионов человек.

Злак уже поступил в продажу, но его цена пока в восемь раз превышает стоимость обычного риса. Специалисты отмечают, что он имеет особый вкус, который, однако, нельзя назвать неприятным. Уже более тысячи человек оформили предзаказ на новый продукт. Компания Yuan Ce Biological Technology, которой принадлежат права на разработку, рассчитывает на прибыль в 10 миллионов юаней.

Директор института экологического земледелия провинции Юньнань На Чжунюань отметил, что назвать сорт "морским рисом" пока нельзя. "Среднее содержание соли в морской воде составляет 4%, соленость прибрежных вод составляет не менее 2%. Новый сорт риса в ходе эксперимента был выращен в воде с содержанием соли 6 ‰, в месте, где пресная вода смешивается с морской", — пояснил специалист. По его словам, культивация злака в воде с высокой соленостью потребует дополнительных исследований.