В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра на юго-востоке Польши, сообщает радиостанция RFM FM.

Ранения получили не менее девяти человек.

Мужчина, на вид около 27 лет, напал на посетителей торгового центра "VIVO!"в Сталёва-Воле Прикарпатского воеводства. Мужчина вошел в здание и начал наносить людям удары ножом.

Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Полиция задержала нападавшего. Правоохранители выясняют мотивы нападения и были ли у мужчины сообщники.