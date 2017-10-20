В ЛНР уволили солдата, сломавшего камеру миссии ОБСЕ

ЛУГАНСК, 20 окт – РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республики уволили солдата, который лазерной указкой вывел из строя камеру Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, заявил журналистам на брифинге и.о. министра иностранных дел ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

"У нас серьезное нарушение было только одно с нашей стороны зафиксировано. Это случай, когда камеру наблюдения, установленную СММ ОБСЕ на нашей территории, "ослепили" с использованием лазерной указки. В течение нескольких часов эта камера не могла ввести наблюдение. Естественно, это нарушение наших обязательств", — рассказал Дейнего журналистам.

Он уточнил, что по данному факту было проведено разбирательство, результатом которого стало увольнение военнослужащего Народной милиции республики.

"Выявлены лица которые допустили это нарушение. Приняты меры, и тот человек, который это сделал, сейчас уже не служит в Народной милиции", — сказал он. Дейнего уточнил, что информация была доведена до сведения рабочей группы по вопросам безопасности и контактной группы на переговорах в Минске.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.