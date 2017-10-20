СМИ: саудовский проповедник заявил, что женщины виноваты в изнасилованиях

Женщина качается на качелях в парке в Саудовской Аравии

Женщина качается на качелях в парке в Саудовской Аравии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Проповедник из Саудовской Аравии Ахмед Бин Саад аль Кварни заявил, что женщины сами провоцируют мужчин на изнасилования, домогательства и измены, сообщает The Independent.

"Клянусь перед лицом Всевышнего, женщины и есть причины домогательств и прелюбодеяний… Женщина, которая выходит из дома с макияжем и парфюмом, – неверная жена", — заявил проповедник.

Слова аль Каварни вызвали возмущение многих женщин в Саудовской Аравии.

"Ему стоит узнать, что каждый день сексуальным домогательствам подвергаются женщины, носящие абайю, хиджаб и никаб", — написала в Twitter студентка Реема.

В сентябре власти Саудовской Аравии (последние в мире) разрешили женщинам управлять автомобилем. Теперь в королевстве решают, считать ли домогательства преступлением.