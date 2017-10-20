В Кабуле прогремел взрыв в мечети, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Взрыв произошел в мечети в столице Афганистана Кабуле, сообщил телеканал Tolo News.
Suicide Bomber Targets #Kabul Mosquehttps://t.co/UBwOpoR52W pic.twitter.com/0dx5rXcowg— TOLOnews (@TOLOnews) 20 октября 2017 г.
Как сообщает телеканал 1TV со ссылкой на очевидцев, за взрывом последовала стрельба.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России