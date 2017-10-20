Порошенко рассказал, как спасся от луганских ополченцев

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко признался, что разведка Госпогранслужбы спасла ему жизнь во время избирательной кампании в Луганской области. Об этом он сообщил во время встречи с пограничниками под Киевом, передает УНИАН.
Подробностей происшествия он не привел.
Ранее стало известно, что на Украине открыты два уголовных производства по фактам возможного покушения на жизнь президента. Правоохранители завели дела по статье "покушение на жизнь государственного деятеля", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.