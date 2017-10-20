Порошенко рассказал, как спасся от луганских ополченцев

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко признался, что разведка Госпогранслужбы спасла ему жизнь во время избирательной кампании в Луганской области. Об этом он сообщил во время встречи с пограничниками под Киевом, передает УНИАН.

"Еще во время своей президентской кампании, когда я был в Луганске, буквально в 200 метрах от захваченного здания СБУ, в пунктах пропуска "Изварино", "Должанский". Фактически могу сказать, что воины-пограничники, пограничная разведка просто спасли мою жизнь", — заявил Порошенко.

Подробностей происшествия он не привел.

Ранее стало известно, что на Украине открыты два уголовных производства по фактам возможного покушения на жизнь президента. Правоохранители завели дела по статье "покушение на жизнь государственного деятеля", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.