В ДНР заявили о 60 нарушениях перемирия со стороны силовиков в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (222)

ЛУГАНСК, 20 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 60 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 730 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

"За минувшую неделю украинские силовики 63 раза нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 729 снарядов, мин и гранат", — сказал Филиппоненко.

По его словам, огонь велся из артиллерии калибра 152 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 20 населенных пунктов и район КПП "Станица Луганская".

"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ сократилось на три, а по выпущенным боеприпасам интенсивность выросла на 10%", — добавил Филиппоненко.

Он отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР не реагирует на провокации украинских силовиков.