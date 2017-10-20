В ДНР заявили о 60 нарушениях перемирия со стороны силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 20 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 60 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 730 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу на брифинге и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.
По его словам, огонь велся из артиллерии калибра 152 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных типов, БМП и стрелкового оружия. Обстрелам подверглись районы 20 населенных пунктов и район КПП "Станица Луганская".
"По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ сократилось на три, а по выпущенным боеприпасам интенсивность выросла на 10%", — добавил Филиппоненко.
Он отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР не реагирует на провокации украинских силовиков.