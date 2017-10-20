Переданные Россией Сербии МиГ-29 модернизируют через несколько месяцев

БАТАЙНИЦА (Сербия), 20 окт – РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил, что переданные Россией в начале октября в рамках военно-технической помощи Сербии шесть истребителей МиГ-29 будут модернизированы в течение нескольких месяцев, но "уже сейчас находятся в летном состоянии".

"Полная модернизация произойдет в ближайшие несколько месяцев, что означает, что в следующем году — в любом случае", — заявил Вучич, отвечая на вопрос о сроках введения машин в строй ВВС.

Он отметил, что МиГи и сейчас находятся в "отличном летном состоянии", а о сроках их первых полетов решение будут принимать Вооруженные силы Сербии.

Сербский лидер добавил, что конкретные сроки модернизации истребителей зависят "от нас", и уточнил, что речь идет о выборе конкретных радарных систем и прочего оборудования.

В пятницу на военном аэродроме Батайница под Белградом прошел военный смотр "Свобода 2017", приуроченный к 73-ей годовщине освобождения Белграда во Второй мировой войне, которая отмечается 20 октября.