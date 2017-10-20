БАТАЙНИЦА (Сербия), 20 окт – РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич отметил выдающиеся заслуги красноармейцев при освобождении Белграда и всей Сербии во Второй мировой войне и пообещал всегда праздновать с россиянами День освобождения сербской столицы.

Об этом он заявил в пятницу на военном аэродроме Батайница под Белградом в ходе военного смотра "Свобода 2017", приуроченного к 73-ей годовщине освобождения Белграда во Второй мировой войне, которая отмечается 20 октября.

"Мы заслужили празднование этого великого дня, когда Белград стал навеки свободным. И будем праздновать его всегда вместе с нашими русскими друзьями. С теми, кто вмести с другими советскими народами, с сербским народом и другими югославскими народами освобождали Белград, гибли за свободу и проливали свою кровь, чтобы мы сейчас наслаждались тем, что для нас важнее всего", — заявил Вучич.

Он выразил личную благодарность президенту РФ Владимиру Путину и главе Минобороны Сергею Шойгу за поставленное вооружение – в пятницу Шойгу символически передал Сербии шесть истребителей МиГ-29, поставленных в рамках оказываемой Россией военно-технической помощи.

"Хочу поблагодарить тех, кто несет самую большую заслугу за то, что мы сейчас дышим свободным воздухом. Вечная слава освободителям Белграда! Спасибо борцам Народно-освободительной армии, которые освободили наш город. Спасибо красноармейцам, которые вместе с нашими бойцами участвовали в освобождении Белграда", — отметил сербский лидер.

Он подчеркнул, что Сербия демонстрацией военной силы и оружия не собирается никому угрожать, а нынешний показ является свидетельством ее "суверенитета, независимости и мира, европейской перспективы, дружбы с русскими и китайцами, военного нейтралитета".

"Новые самолеты, новая техника, танки, артиллерийское оружие, новая экипировка наших солдат не является угрозой кому-либо, а служат лишь доказательством того, как мы ценим свою жизнь и как готовы ее защищать", — указал Вучич.

В смотре в Батайнице приняли участие более 2,2 тысяч сербских военнослужащих, были задействованы 130 единиц наземной боевой, 30 самолетов и вертолетов. Мероприятие посетили свыше 20 тысяч человек.