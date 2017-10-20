В Росатоме не видят альтернативы ядерному соглашению "шестерки" с Ираном

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Соглашение "шестерки" и Ирана по ядерной программе — это несовершенный, но работающий документ, альтернативы ему нет, заявил в пятницу на конференции в Москве заместитель гендиректора "Росатома" по международной деятельности Николай Спасский.

"Совместный всеобъемлющий план действий — это живой, работающий документ. Да, конечно, документ несовершенный, совершенных документов в мире вообще не существует, но альтернативы этому документу нет",- заявил Спасский на Московской конференции по нераспространению.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.