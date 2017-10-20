Порошенко назвал реальную цель организаторов митинга у Рады

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что реальной целью организаторов митинга у здания Верховной рады была дестабилизация ситуации в стране.

"Реальный план организаторов митинга в центре Киева – дестабилизация ситуации на Украине", — заявил Порошенко. Его выступление в пятницу перед пограничниками в Киевской области транслировал телеканал "112 Украина".

Также Порошенко считает, что правоохранители выполнили поставленную перед ними задачу, не допустив кровопролития на митинге у Рады.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают участие в митинге.