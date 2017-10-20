Порошенко заявил об увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что число обстрелов позиций украинских силовиков в Донбассе возросло почти вдвое за три дня, двое военных погибли, семь были ранены.112 Украина".
По словам президента, наблюдается тревожная ситуация на мариупольском и донецком направлениях, поэтому он обсудил с силовиками "ряд дополнительных мер, направленных на противодействие вооруженным провокациям со стороны врага".
Порошенко добавил, что ситуация находится под контролем, Киев готов к любому сценарию развития ситуации в Донбассе.