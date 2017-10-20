В ДНР заявили, что силовики стягивают артиллерию к линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (221)

Разбитая техника украинских силовиков под Дебальцево в Донбассе. Архивное фото

Разбитая техника украинских силовиков под Дебальцево в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю обнаружила в районах, близких к линии соприкосновения, 20 танков и артиллерийских систем крупного калибра украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. Танков Т-64 — десять единиц, 100-миллиметровых противотанковых пушек "Рапира" — семь единиц, 122-миллиметровых САУ "Гвоздика" — три единицы", — сказал он.

Также в оперативном командовании заявили об активизации снайперских групп украинских силовиков вдоль линии соприкосновения. "По данным нашей разведки, на позиции ДУК "Правый сектор" (экстремистское движение, запрещено в РФ — ред.) в районе населенного пункта Марьинка прибыли три группы снайперов, вооруженных винтовками Barrett калибром 12,7 миллиметра", — сказал Басурин.