Опознана последняя жертва ДТП в Харькове

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Личность последней, пятой жертвы ДТП в Харькове, когда Lexus наехал на людей на пешеходном переходе, ее опознал сын, сообщила в пятницу пресс-служба полиции Харьковской области.

Накануне полиция публиковала списки погибших и раненых в ДТП, по одной из погибших данные уточнялись. При этом украинские СМИ сообщили, что на месте аварии пропала женщина по фамилии Умаева — родные обнаружили только ее сумочку, при этом в списках пострадавших ее фамилии не было, в больницах женщину тоже не нашли.

"В Харькове опознали пятую жертву смертельного ДТП. Погибшей оказалась 46-летняя харьковчанка Умаева Наталья Николаевна. Восемнадцатилетний сын женщины, который приехал из Мариуполя, сегодня подтвердил, что погибшая — его мать", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

В среду внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным советника главы МВД Антона Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

За рулем автомобиля оказалась 20-летняя студентка Елена Зайцева, которой в пятницу суд избирает меру пресечения, ей грозит до десяти лет заключения. При этом прокурор в пятницу в суде заявил, что в ее организме обнаружены опиаты.