В КНДР заявили, что не намерены передавать ядерное оружие в третьи страны

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пхеньян не намерен передавать ядерное оружие в третьи страны, КНДР привержена духу режима нераспространения, заявила глава департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Как было сказано, КНДР не будет распространять ядерное оружие и будет привержена идеям и духу (режима) нераспространения", — заявила она, выступая на Московской конференции по безопасности.

По её словам, несмотря на выход Пхеньяна из Договора о нераспространении ядерного оружия, Северная Корея привержена духу нераспространения.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

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