Cиловики выпустили более тысячи мин и снарядов за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 260 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории ДНР более 1,2 тысячи мин и снарядов, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Всего за прошедшую неделю противник 264 раза нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 1283 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 миллиметра. Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы 25 населенных пунктов республики", — сказал он.