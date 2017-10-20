В ДНР из-за боевых действий за неделю погибли два человека

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (219)

На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. архивное фото

На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. архивное фото

ДОНЕЦК, 20 окт — РИА Новости. Два человека погибли, двое получили ранения за минувшую неделю в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее он заявил, что силовики за неделю более 260 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории ДНР более 1,2 тысячи мин и снарядов.

"В результате обстрела Петровского района Донецк ранение получили два мирных жителя. При защите республики погибли двое военнослужащих ДНР", — сказал Басурин.