Русофобия стала доктриной Польши, заявил бывший премьер Миллер

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Русофобия стала государственной доктриной Польши, но чемпионат мира по футболу-2018 в РФ мог бы стать хорошей возможностью для развенчания стереотипов о России, считает бывший польский премьер-министр Лешек Миллер.

"Русофобия стала государственной доктриной, и основные СМИ Польши с этим согласны и проводят эту линию: Россия является угрозой, Москва хочет дестабилизировать Евросоюз", — сказал он в интервью РИА Новости.

"В Польше есть такой речевой оборот, которым часто пользуются все польские политики: если нынешнее польское правительство сделает что-то, что ослабляет позиции Варшавы, то сразу же говорят: "В Кремле открывают шампанское". Но если бы так было, госслужащие в Кремле были бы постоянно и беспробудно пьяны. И здесь нет разницы между правыми партиями в Польше, они все согласны с тем, в Кремле постоянно выстреливают пробки от бутылок с шампанским – это любимый речевой оборот польских политиков", — добавил Миллер.

По его словам, Варшава вернулась в ХХ и даже в XIX век, когда Россия считалась главным врагом Польши. "Сегодня, если углубиться в такую риторику, то есть ощущение, что в определённом смысле всё повторяется. Россия и Германия – два мощных государства, а Польша между ними. Польша должна опасаться соседей, готовиться к чему-то, опасаться особенно России и столкновения с Москвой. В общем, польская политика пошла по старому кругу", — считает бывший польский премьер.

Он отметил, что запугивание поляков Россией стало для Варшавы обыденным делом. "Если вслушаться в то, что говорит наш министр национальной обороны Антони Мачеревич, то, конечно, очень странно, что российские танки ещё не появились на улицах Варшавы, хотя должны были появиться уже несколько раз. Я иронизирую, конечно. Такое запугивание поляков Россией стало ежедневным явлением в польской политике. Но зачем России нужно нападать на Польшу? Никто этого не объясняет", — подчеркнул он.

Миллер высказал мнение о том, что если Варшаве и Москве не удается договориться на официальном уровне, то можно было бы начать процесс на уровне гражданского общества и общественных организаций.

"Может быть, в ходе чемпионата мира по футболу, когда несколько тысяч поляков приедут в Россию и увидят, что пьяные медведи с автоматами тут по улицам не бегают, что с россиянами можно нормально разговаривать и дружить, быть может, что-то и изменится. Это, возможно, подходящий момент для развенчивания стереотипов, которыми каждый день кормят польскую общественность", — сказал Миллер.