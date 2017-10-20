КНДР не намерена вести переговоры по ядерному оружию

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. КНДР не собирается вести переговоров по ядерному оружию, США придется смириться с ядерными статусом Пхеньяна, заявила глава департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Мы не собираемся вести переговоров по ядерному оружию, и США придется уживаться с ядерным статусом КНДР. Это необходимо для нас, чтобы сохранить стабильность и безопасность на Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии", — сказала она, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Московская конференция по нераспространению — один из главных форумов по проблематике оружия массового уничтожения, контроля над вооружениями и развития атомной энергетики — пройдет 20-21 октября. Конференция проходит на фоне заявлений администрации Дональда Трампа о возможности выхода из соглашения по ядерной программе Ирана и обострения ситуации на Корейском полуострове. Одной из главных интриг конференции станет присутствие в течение двух дней на одной площадке представителей МИД Южной Кореи и КНДР, их приезд в Москву РИА Новости ранее подтвердили осведомленные дипломатические источники.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>