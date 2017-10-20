Поклонская опровергла сообщения СМИ о наличии у нее украинского гражданства

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014 году по указу тогдашнего президента республики Виктора Януковича.

Ранее интернет-издание " Украинская правда " сообщило, что власти Украины до сих пор не лишили Поклонскую украинского гражданства.

"Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Фёдорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым… Поклонская и другие сотрудники прокуратуры Республики Крым приобрели гражданство РФ", — заявила Поклонская журналистам.

"Иного не имею, так что пусть они не беспокоятся и не переживают", — заключила парламентарий.