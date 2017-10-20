В крови водителя Lexus, устроившего ДТП в Харькове, нашли опиаты

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Наркологическая экспертиза выявила опиаты в организме Елены Зайцевой, водителя Lexus, сбившей насмерть пять человек в Харькове, заявил прокурор, представляющий государственное обвинение в суде по избранию девушке меры пресечения.

В среду внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках возбужденного уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

"Сторона обвинения ходатайствует рассмотреть заключение о результатах медицинского осмотра, в соответствии с которым у Зайцевой установлен факт употребления опиатов", — сказал прокурор в пятницу в Киевском районном суде Харькова.

Он добавил, что следствие получило результаты экспертизы "только что". При этом адвокат обвиняемой заявила, что слова прокурора об опиатах является для нее полной неожиданностью, потому что еще утром следователь сообщил ей, что алкоголь в организме подзащитной не был обнаружен.

Сейчас суд объявил перерыв в судебном заседании для того, чтобы сторона защиты смогла ознакомиться с новыми материалами дела.

В комментарии украинскому телеканалу NewsOne советник главы МВД Антон Геращанко заявил, что судя по результатам экспертизы девушка во время аварии могла находиться под воздействием марихуаны или употреблять какое-то другое наркотическое вещество.