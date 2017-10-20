Пхеньян намерен усмирить американцев и ответить на огонь огнем

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пхеньян живет в условиях постоянной ядерной угрозы со стороны США, поэтому он намерен отвечать на огонь огнём, заявила глава департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.

"КНДР живет в условиях постоянной ядерной угрозы со стороны США. На прошлой неделе прошли беспрецедентные ядерные учения, в которых принимали участие американские авианосцы и стратегические бомбардировщики. Действие вызывает противодействие. Наш лидер разъяснил нашу позицию, согласно которой мы усмирим США и ответим на огонь огнём", — сказала она, выступая на Московской конференции по безопасности.

США и Южная Корея начали в понедельник в Японском и Желтом морях совместные военно-морские учения, в которых задействовано около 40 кораблей, включая американскую ударную группу во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган". По данным южнокорейского телеканала YTN, морские маневры в Японском море направлены на нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР в случае чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове. В то же время в Желтом море США и Южная Корея отрабатывают операции по сдерживанию атаки со стороны противника.

Предполагается, что учения завершатся в пятницу на этой неделе.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы. Третьего сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.

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