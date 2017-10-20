На Мадагаскаре свыше 90 человек умерли от чумы

ЖЕНЕВА, 20 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 90 человек умерло на Мадагаскаре от чумы, сообщили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ уже доставила на Мадагаскар 1,2 миллиона доз антибиотиков для борьбы с чумой и выделила дополнительно 1,5 миллиона долларов на оказание медицинской помощи пострадавшим.
В организации подчеркивают, что "учитывая имеющуюся информацию, риск международного распространения чумы остается низким". Поэтому в ВОЗ не рекомендуют вводить какие-либо ограничения на передвижения или торговлю с Мадагаскаром, хотя путешественники должны быть осведомлены о вспышке чумы.