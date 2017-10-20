Рябков: Москва будет работать над укреплением ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Важно выполнять имеющиеся договоренности с Ираном по его ядерной программе, Москва будет работать над сохранением и укреплением Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Что касается Ирана и КНДР, то я думаю, что появившиеся буквально на днях новые элементы американского подхода к этой проблеме не могут не вызывать озабоченности в силу того, что они предполагают по сути дела переделку с трудом выработанного соглашения. Этот документ представляет тонко выверенный комплекс договоренностей, баланса интересов, поэтому сейчас пытаться все это изменить, причем сделать это по ключевым элементам имеющейся договоренности, на мой взгляд, нереалистично", — сказал Рябков на московской конференции по нераспространению.

"Мы, российская сторона, будем работать в пользу сохранения и укрепления СВПД и его полного выполнения всеми участниками. И мы сами будем действовать таким образом в национальном качестве", — добавил Рябков.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" СВДП. Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.