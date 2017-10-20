Ягланд отметил большое значение России для Совета Европы

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбъёрн Ягланд отметил большое значение России для организации, открывая встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Россия принадлежит Европе, Россия — член Совета Европы", — сказал генсек в ходе своего первого публичного выступления в рамках начавшегося накануне рабочего визита в Москву.

Визит проходит на фоне сделанного в конце июня заявления российской стороны о том, что она намерена приостановить часть своих выплат в бюджет Совета за 2017 год до тех пор, пока полномочия национальной делегации не будут восстановлены в полном объеме.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

Открывая встречу с главой российского МИД, Ягланд заявил об обязательствах, которые есть у государств — членов Совета. При этом он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

Большую часть своего вступительного слова Ягланд посвятил работе Совета Европы по проблемам меньшинств, в том числе языковых. Он также отметил важность "следования Советом Европы мандату прав человека и прав меньшинств".

Ранее Ягланд встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Все встречи проходили в закрытом формате. Вместе с тем, в ходе встречи с Матвиенко Ягланд передал ей письмо нового главы ПАСЕ Стеллы Кириакидес.

Вместе с тем, по информации источников РИА Новости, собеседники довольны тоном ведущихся дискуссий, хотя и отмечают, что обсуждаются проблемные вопросы.