В центре Запорожья прогремел взрыв

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. В центре украинского города Запорожье прогремел взрыв, сообщил телеканал "112 Украина".

Инцидент произошел в пятницу утром в жилом квартале возле припаркованного внедорожника.

"Известно, что злоумышленники порезали шины на колесах, машина до сих пор стоит на месте, и бросили неизвестное взрывчатое вещество, в результате взрыва которого вылетели окна в подъезде и поврежден кузов автомобиля", — отмечает телеканал.

Полиция проводит проверку, собственница автомобиля в правоохранительные органы не обращалась.

О пострадавших не сообщается.