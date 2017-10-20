Протестующие у Рады не намерены покидать палаточный городок, заявил депутат

Во время акции протеста в Киеве. 20 октября 2017

Во время акции протеста в Киеве. 20 октября 2017

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Протестующие у Верховной рады Украины в Киеве не намерены покидать палаточный городок, заявил в пятницу депутат от фракции "Самопомощь", которая является соорганизатором акции протеста, Егор Соболев.

В четверг организаторы акции у здания Рады заявили, что партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают участие в митинге.

"Точно расходиться не будем, это будет катастрофа, которая убьёт веру во многих людях, которые думают, что можно что-то изменить. Нам надо иметь план, как заставить президента и парламент изменить правила. Мы говорим об изменении правил в государстве… Нам нужен план, как шаг за шагом идти к этому. Мы не будем кричать: "Банду прочь", это не дает уже никаких результатов, никакого пути. Но мы будем банду выгонять",- сказал Соболев журналистам в пятницу в палаточном городке, отвечая на вопрос о дальнейших планах.

Он также заявил, организаторы акции опасаются провокаций в палаточном городке, в том числе каких-либо силовых действий. Вместе с тем он не пояснил, какие политические силы остаются организаторами акции протеста, а какие прекратили участие.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело) и "Свобода", а также сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и представители ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.