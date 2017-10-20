Во Вьетнаме девушка оказалась в западне один на один с гигантской крысой

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Вьетнамская девушка Туи Сэи из города Хайфон попала в западню на строительной площадке, оказавшись в яме с большой и враждебно настроенной крысой. Ее друзья запечатлели инцидент на видео.

В ролике видно, как девушка кричит и пытается отбиться от 30-сантиметрового грызуна шваброй. Крыса бегает по кругу и пытается укусить ее. Друзья Сэи смеются. Один из них пытается помочь девушке, но сам оказывается в яме. Момент, когда она смогла выбраться, на видео не попал.

"Я не люблю крыс, поэтому это был настоящий кошмар для меня, — рассказала Сэи после инцидента. — Она была такой большой и злой. Я не знала, что крысы могут так высоко прыгать".

Девушка отметила, что была в ужасе, но, посмотрев видео, поняла, что это было забавно.