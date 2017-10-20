Поклонскую до сих пор не лишили украинского гражданства, сообщили СМИ

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Власти Украины до сих пор не лишили украинского гражданства экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы от "Единой России" Наталью Поклонскую, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

Издание сделало такой вывод, исходя из ответа администрации президента (АП) на запрос депутата Сергея Лещенко, текст которого есть в распоряжении "Украинской правды".

"В частности, АП отвечает на вопрос нардепа о том, лишали ли гражданства Поклонскую. Из письма становится понятно, что ни миграционная служба, ни министерство иностранных дел, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства", — пишет издание.

В администрации пояснили, что по закону ходатайство о прекращении гражданства должно поступить на рассмотрение комиссии при президенте от Государственной миграционной службы или по линии МИД, однако такой запрос к ним не поступал. В ведомстве добавили, что сами послали в соответствующие ведомства запрос и ждут реакции.

В 2016 году Генпрокуратура Украины возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат назвала расследование этого дела политически мотивированным. Позже она стала фигурантом еще одного дела на Украине, которое касается запрета в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"*.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.