Поклонскую до сих пор не лишили украинского гражданства, сообщили СМИ

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости. Власти Украины до сих пор не лишили украинского гражданства экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы от "Единой России" Наталью Поклонскую, сообщает интернет-издание "Украинская правда".
"В частности, АП отвечает на вопрос нардепа о том, лишали ли гражданства Поклонскую. Из письма становится понятно, что ни миграционная служба, ни министерство иностранных дел, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства", — пишет издание.
В администрации пояснили, что по закону ходатайство о прекращении гражданства должно поступить на рассмотрение комиссии при президенте от Государственной миграционной службы или по линии МИД, однако такой запрос к ним не поступал. В ведомстве добавили, что сами послали в соответствующие ведомства запрос и ждут реакции.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.