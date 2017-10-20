МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Москва опасается, что при размещении наблюдателей на границе РФ с Украиной, за ними могут последовать украинские военнослужащие и отряды экстремистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва опасается, что в случае закрытия границы между Россией и непризнанными народными республиками на востоке Украины до решения политических вопросов, в Донбассе может произойти трагедия, подобная той, что случилась в Сребренице.

"Совершенно очевидно, что за наблюдателями могут последовать вооруженные силы Украины, могут последовать не только они, но и отряды экстремистов, хорошо известные своими бесчеловечными действиями, и здесь уже никто не будет застрахован от начала очередных трагических событий", — сказал Песков, отвечая на вопрос на основании чего Москва опасается трагического развития событий в непризнанных республиках на востоке Украины.

Песков согласился, что независимый контроль мог бы избавить РФ от обвинений в том, что она является страной-агрессором, но добавил, что интересы жителей Донбасса превыше этого.

"Это да, но это не избавит жителей Донбасса от смертельной угрозы, что гораздо важнее", — сказал Песков.

"Ну и потом все-таки давайте не забывать, что, опять же, в данном случае первоисточником нашим являются минские договоренности, те положения, которые указаны, и последовательность этих положений, что также критически важно и в плане последовательности давайте не забывать, что выход на границу кого бы то ни было является, собственно, одним из последних пунктов", — добавил пресс-секретарь президента РФ.