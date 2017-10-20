Пушков прокомментировал заявления ЦРУ о ядерном оружии КНДР

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что заявления ЦРУ о возможности КНДР создать ядерное оружие не вызывают доверия, член Совета Федерации назвал эти данные "целенаправленной пропагандой".
"Трудно поверить, что КНДР первой нанесет удар по США, тем более ядерный", — написал Пушков в Twitter.
Трудно поверить, что КНДР первой нанесет удар по США, т.б. ядерный. Заявление главы ЦРУ не вызывает доверия. Целенаправленная пропаганда.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 октября 2017 г.