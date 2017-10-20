Пушков прокомментировал заявления ЦРУ о ядерном оружии КНДР

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что заявления ЦРУ о возможности КНДР создать ядерное оружие не вызывают доверия, член Совета Федерации назвал эти данные "целенаправленной пропагандой".

По информации СМИ, директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что разработка ядерного оружия Северной Кореей находится на уровне, который вскоре позволит Пхеньяну нанести удар по США.

"Трудно поверить, что КНДР первой нанесет удар по США, тем более ядерный", — написал Пушков в Twitter.

Трудно поверить, что КНДР первой нанесет удар по США, т.б. ядерный. Заявление главы ЦРУ не вызывает доверия. Целенаправленная пропаганда. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 октября 2017 г.

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