ВС Ирака объявили о захвате города Алтун Купри в Киркуке

Иракские вонные продвигаться к городу Киркук в ходе операции против курдских боевиков. 16 октября 2017

Иракские вонные продвигаться к городу Киркук в ходе операции против курдских боевиков. 16 октября 2017

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Иракская армия заявила о полном контроле над городом Алтун Купри в провинции Киркук после столкновений с курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук и ряда других спорных районов обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября, на котором за отделение от Ирака проголосовали около 93% участников. Власти распорядились начать военную операцию для восстановления контроля Багдада над территориями, где последнее время находились курдские формирования пешмерга.

"Отряды антитеррора, федеральной полиции, народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" беспечивают безопасность и порядок в городе Алтун Купри провинции Киркук. Город под контролем наших федеральных сил", — заявила пресс-служба объединенного командования ВС Ирака.

Ранее в пятницу курдский телеканал Rudaw сообщил о боевых столкновениях курдских ополченцев с иракской армией с применением тяжелой военной техники. Представители курдских военных заявили телеканалу о том, что пешмерга удалось "отразить наступление" и "сжечь два бронеавтомобиля "Хамви". Представитель пешмерга утверждал, что при атаке шиитские ополченцы "использовали тяжелое американское вооружение". О погибших и раненых не сообщалось.

В операциях иракских сил также принимают участие проправительственные силы народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") — шиитского военизированного формирования, указом премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади приравненного по статусу к подразделениям по борьбе с терроризмом.