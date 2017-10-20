ВС Ирака объявили о захвате города Алтун Купри в Киркуке

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Иракская армия заявила о полном контроле над городом Алтун Купри в провинции Киркук после столкновений с курдскими вооруженными формированиями пешмерга.
"Отряды антитеррора, федеральной полиции, народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" беспечивают безопасность и порядок в городе Алтун Купри провинции Киркук. Город под контролем наших федеральных сил", — заявила пресс-служба объединенного командования ВС Ирака.Rudaw сообщил о боевых столкновениях курдских ополченцев с иракской армией с применением тяжелой военной техники. Представители курдских военных заявили телеканалу о том, что пешмерга удалось "отразить наступление" и "сжечь два бронеавтомобиля "Хамви". Представитель пешмерга утверждал, что при атаке шиитские ополченцы "использовали тяжелое американское вооружение". О погибших и раненых не сообщалось.
В операциях иракских сил также принимают участие проправительственные силы народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") — шиитского военизированного формирования, указом премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади приравненного по статусу к подразделениям по борьбе с терроризмом.